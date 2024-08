Mauvaise qualité de l'eau et baïnes : la baignade est interdite ou déconseillée sur des plages de quatre départements français

La baignade est interdite sur de nombreuses plages françaises vendredi 23 août et le week-end suivant, soit à cause de la qualité de l'eau, soit à cause du risque de baïnes, ces forts courants marins.

Loire-Atlantique : mauvaise qualité de l'eau

Dans le département de la Loire-Atlantique, près de Nantes, les mairies de Saint-Brevin-les-Pins et du Croisic ont pris un arrêté d'interdiction de baignade jeudi 22 août sur leurs plages à cause de la mauvaise qualité de l'eau, selon les informations de France Bleu Loire Océan. À Saint-Brevin-les-Pins, la baignade est interdite jusqu'à nouvel ordre au niveau de la plage des Pins, et quatre sites sont concernés au Croisic : Port-Lin, Castouillet, Saint-Jean de Dieu et Sables-Menus. La pêche à pied est également interdite au Croisic.

Calvados : pollution bactérienne

Dans le Calvados, la baignade est interdite sur les plages de cinq communes de la Côte fleurie à cause d'une pollution bactérienne (E.coli et entérocoque), selon les informations de France Bleu Normandie. Il s'agit des plages de Deauville, Trouville-sur-mer, Bernerville-sur-mer, Blonville-sur-mer et Villers-sur-mer.

Somme : nappe "non identifiée"

Dans la Somme, le préfet du département a pris vendredi 23 août un arrêté interdisant la baignade et la pêche à pied sur toute la côte alors qu'une "nappe blanche d'une taille importante" et à la nature "non identifiée" ait été détectée dans la nuit de jeudi à vendredi, proche de la plage de Cayeux-sur-Mer, selon les informations de France Bleu Picardie. Un échantillon a été prélevé dans cette nappe "composée visiblement de corps gras", selon un communiqué du préfet de la Somme et des analyses sont en cours.

Les communes concernées sont Mers-les-Bains, St-Quentin-La-Motte-Croix-au-Bailly, Ault, Woignarue, Cayeux-sur-mer, Lanchères, Pendé, St-Valery-sur-Somme, Boismont, Noyelles-sur-Mer, Ponthoile, Favières, Le Crotoy, St-Quentin-en-Tourmont, Quend et Fort-Mahon.

Charente-Maritime : risque de baïnes

En Charente-Maritime, la baignade est "déconseillée" samedi 24 août et dimanche 25 août en raison d'un risque "maximal" de formation de baïnes, des courants marins qui peuvent être dangereux, selon un communiqué publié le vendredi 23 août par le préfet du département. Cinq communes sont particulièrement concernées : Grand Village Plage, Saint-Georges d'Oléron, Saint-Trojan, La Tremblade et les Mathes.