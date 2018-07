Violences gynécologiques : \"Il faut aussi que l\'hôpital change\"

Pour Véronique Raquin, sage femme et vice-présidente de l'ONSSF, il est primordial que les professionnels de santé changent leurs méthodes de travail. Ainsi, un toucher vaginal ne doit être réalisé uniquement s'il est médicalement justifié. Si un patiente refuse un examen gynécologique, le médecin ou la sage-femme doit avant tout l'écouter et chercher avec elle une autre solution. Enfin, Véronique Raquin dénonce les dérives de l'hôpital et le manque de temps accordé au personnel médical lors de leurs consultations.