Vienne : une campagne de dépistage de la tuberculose après un nouveau cas suspect dans une école

Un enfant de 3 ans, scolarisé en maternelle dans la commune de Smarves, serait porteur de la maladie. Un premier élève de son école était mort des suites de la tuberculose l'an dernier.

Un an après la mort d'un enfant des suites d'une tuberculose à l'école maternelle de Smarves, près de Poitiers dans la Vienne, un nouveau cas est suspecté dans le même établissement, rapporte France Bleu Poitou. Un enfant de 3 ans serait lui aussi porteur de la maladie, selon l'Agence régionale de Santé (ARS).

L'enfant avait déjà dû être hospitalisé en janvier pour une pneumopathie. "Au vu de la situation sanitaire à Smarves, des tests de dépistage de la tuberculose avaient été réalisés et s'étaient révélés négatifs", explique l'ARS. L'enfant avait donc "pu reprendre l'école", poursuit l'agence de santé. Mais le 18 avril dernier, le pédiatre constatant la persistance de certains symptômes décide de faire un scanner de l'enfant. Les images révèlent alors des signes similaires à une tuberculose.

Un nouveau dépistage avant la fin du mois de mai

"Cet enfant ayant fréquenté l’école maternelle depuis le mois de février 2018", précise l’ARS. L'agence a décidé "par mesure de précaution de relancer une nouvelle campagne de dépistage à destination des enfants et adultes de l’école maternelle". L'agence précise que "les modalités de dépistage seront validées le 15 mai prochain et seront communiquées aux parents et au personnel de l’école en suivant. Le dépistage débutera avant la fin du mois de mai."