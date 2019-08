VIDEO. "Je suis en vie, quoi ! J'ai de la chance" : atteinte de la mucoviscidose, elle témoigne

"Je suis en vie, quoi ! J'ai de la chance, et se rappeler de ça, c'est génial !", lance Léa Moret. Léa Moret a 23 ans. Elle est atteinte de mucoviscidose, une maladie génétique qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. Aujourd'hui, l'espérance de vie des patients atteints de mucoviscidose est d'environ 50 ans.

Je fais tout ce que fait une personne normale. Léa Moret à Brut

"J'ai un traitement quotidien à faire et j'ai de temps en temps des hospitalisations parce que j'attrape une bactérie qui est potentiellement dangereuse pour la maladie", explique Léa. Mais malgré cela, elle insiste sur le fait que sa vie "n'est pas très différente." "Je fais du sport, je cours aussi vite que ma sœur ou que ma meilleure amie. Je voyage, je fais tout ce que fait une personne normale", détaille-t-elle.

Explorer l'inconnu

Avec son amie Camille Shooshani, elles ont réalisé le documentaire "Léa & I". On peut alors les suivre durant un voyage en Amérique du Sud, où Léa était "sûre de trouver un autre moyen de se soigner." Leur voyage les a conduites au Mexique, au Pérou et au Chili. Au Pérou, aux côtés de shamans, elles ont expérimenté l'ayahuasca, une plante hallucinogène. Cette expérience lui a permis de mieux accepter sa maladie. "Pendant ce voyage, j'ai compris que dans mon enfance et dans la manière dont je me sentais tous les jours, il y avait des moments où c'était très difficile", confie Léa.