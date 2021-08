Un fardeau psychologique

Cette jeune fille se fait couper les cheveux pour les donner à d’autres enfants atteints d’un cancer. Comme elle, elles sont des centaines à avoir donné leurs cheveux dans le cadre de l’opération "Mes cheveux, tes cheveux", en Bosnie.

"Aussi dérisoire que ça puisse paraître dans un premier temps, lorsqu’on combat une maladie si féroce, la perte de cheveux est pourtant un grand fardeau psychologique, surtout pour les filles qui ont du mal à sortir en public sans cheveux", explique Ajla Nizic, bénévole dans le cadre de l’opération.

Retrouver confiance en soi

En Bosnie, il n’existe pas de perruques pour enfants. Il faut donc aller dans la Croatie voisine pour en trouver. Mais cela coûte près de 2000 euros. Un achat difficile dans un pays où le salaire moyen est de 400 euros par mois.

"Nous essayons de faire en sorte que la perruque ressemble au maximum à la coiffure que l’enfant avait avant de perdre ses cheveux. On prend les mesures de la tête et on regarde sur les photos comment c’était avant, pour tenter de parvenir à une coiffure identique", explique Fuad Halilovic, bénévole dans l’atelier de "Mes cheveux, tes cheveux".

Ces perruques permettent aux enfants de retrouver confiance en eux et de se réinsérer socialement.