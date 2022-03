BRUT

"Quand j'ai vu ma fille à travers son visage vraiment défiguré, j'étais triste, elle était vraiment rejetée partout où elle allait." À Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis l'âge de deux ans, Priscille souffre de la maladie de Noma, une infection gangreneuse qui détruit le visage. La maladie est mortelle dans 90 % des cas en l'absence de traitement. Pour aider des enfants comme Priscille, le chirurgien Ali Bourji a cofondé en 2012, l'association humanitaire Sourire un jour. Il y opère gratuitement des patients atteints de la maladie.

La maladie de Noma, aussi appelée "la maladie du pauvre", touche principalement des enfants de deux à six ans et sévit essentiellement en Afrique subsaharienne. En 2020, Priscille a été opérée du visage. En 10 ans, l'association a opéré 260 enfants et adultes, dont des patients souffrant d'une tumeur au visage ou ayant un bec de lièvre.