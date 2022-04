Bactérie E.coli : "La petite fille qu'elle était avant, on ne la retrouvera plus."

A l’âge de 18 mois, Giulia a contracté la bactérie Escherichia coli en mangeant du fromage au lait cru. Depuis, la petite fille de 4 ans est handicapée à plus de 80%. Sa mère témoigne pour alerter sur sa situation et informer sur la maladie.

“Tout doucement, elle a perdu la vue, elle ne voyait plus non plus, elle ne tenait plus assise”, raconte Carla, sa mère.

Après avoir mangé un morceau de fromage, en 2019, Giulia a contracté le SHU, une infection causée par E.coli.

A cause d’un retard de diagnostic, l’infection n’a pas eu le temps d’être neutralisée et s’est propagée jusqu’au cerveau de Giulia.

“Je n’aurais même pas les mots tellement je suis en colère”

“Normalement, je n’aurais même pas pu acheter ce fromage, s’ils avaient fait leur boulot”, explique la mère de famille en désignant l’usine de fromagerie ainsi que le magasin.

En 2019, la famille de Giulia a lancé une action en justice contre l’usine fromagère, le magasin et l'hôpital. En 2022, la procédure est toujours en cours.

Chaque année, selon Santé publique France, jusqu’à 160 enfants tombent malades à cause de la bactérie E.coli.