Un Néerlandais exige que son âge légal soit rajeuni de 20 ans

Cet homme de 69 ans estime qu’il a en réalité 20 de moins, et affirme disposer d’un certificat médical allant dans son sens.

Chez lui, aux Pays-Bas, on le surnomme le "gourou de la positivité". Emile Ratelband, 69 ans, est en effet connu pour les multiples événements "bien-être" qu’il organise dans tout le pays. Et il estime parler en connaissance de cause : pour lui, il n’a pas 69 ans, mais 49. "Je me sens jeune, je suis affuté, et je veux que ceci soit reconnu légalement car je me sens abusé", affirme-t-il. Emile Ratelband a donc décidé, avec son avocat, de demander aux autorités néerlandaises de changer son état civil. Selon lui, un médecin a d’ailleurs attesté de son âge "réel", qui se situerait entre 40 et 45 ans.

Un indicateur pour connaître ses chances de longévité : le score de Framingham

"Il n’y a pas de test à proprement parler pour évaluer l’âge physiologique", prévient cependant le Pr Fabien Doguet, chirurgien cardiaque. "En ce qui concerne cet homme, j’imagine qu’il ne doit pas avoir les pathologies de son âge, qu’il a une fonction rénale normale, pas d’hypertension…", précise-t-il. Il existe néanmoins un indicateur utile pour émettre des hypothèses sur ses chances de longévité : le score de Framingham. "Il sert à mesurer le risque cardio-vasculaire et à évaluer le risque d’atteinte coronarienne sur 10 ans", explique le Pr Doguet. Ce score ne donne néanmoins pas d’âge physiologique, mais seulement l’état des artères.

Mais peu importe : Emile Ratelband supporte très mal d’avoir désormais le droit au minimum vieillesse, et il souhaite faire cesser cette situation, qui le "lèse et le discrimine". Il aurait déjà fait cette demande aux autorités, en vain. Pour lui sa requête est parfaitement légitime : "Nous pouvons aujourd'hui choisir notre travail, notre genre, nos orientations politique et sexuelle. Nous avons même le droit de changer de nom. Alors pourquoi ne pas celui de changer d'âge ?"