Un médicament contre l\'eczéma pour soigner l\'asthme

Il réduit les symptômes les plus graves et améliore la fonction respiratoire

Les résultats de l'étude publiés lundi 21 mai dans le New England Journal of Medicine sont notables : le nombre de crises d'asthme très dangereuses a été divisé par près de deux pour les 2.000 particiapnts souffrant d'asthme modéré à sévère. L'essai prévoyait l'injection d'une dose de 200 à 300 milligrammes tous les 15 jours pendant un an.

Le médicament utilisé jusqu'ici pour soigner l'eczéma, le dupilumab (Dupixent, fabriqué par le groupe Regeneron), a reçu son autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis en 2017, au prix de 37.000 dollars par an. Le médicament réduit les symptômes les plus graves, et améliore la fonction respiratoire. C'est important car les patients souffrent d'une maladie chronique qui endommage le fonctionnement des poumons au fil des années, expliquent les médecins.