Un coeur en bonne santé à 50 ans réduit le risque de démence

Aujourd’hui, dans le monde, 50 millions de personnes sont atteintes de démence. Elles seront 82 millions en 2030, puis 152 millions en 2050 d’après l’OMS. Prévenir ces pathologies, dont la maladie d’Alzheimer, est donc un enjeu de santé publique majeur. Bonne nouvelle : la prévention semble fonctionner.

Une étude, publiée jeudi 8 août dans le British Medical Journal, montre qu’adopter un mode de vie sain, qui protège des maladies cardiovasculaires, permet aussi de préserver la santé du cerveau. "La grande nouveauté c’est que nous nous sommes intéressés à des personnes jeunes, de 50 ans", souligne Archana Singh-Manoux, directeur de recherche à l’Inserm.

Son équipe, dirigée également par Séverine Sabia, s’est appuyée sur un score de santé, le Life’s Simple 7, créé en 2010 par l’Association américaine de cardiologie (AHA). Celui-ci s’appuie sur 7 paramètres identifiés comme les plus importants pour soigner son cœur et ses artères : le tabagisme, le régime alimentaire, l’activité physique, l’indice de masse corporelle (IMC), la glycémie, le taux de cholestérol et la tension artérielle.

Si vous réalisez ce test, accessible gratuitement sur le site de l’AHA, vous devrez doter chaque paramètre d’une note de 0 (niveau à risque), 1 (niveau intermédiaire) ou 2 (niveau optimal). L’outil permet ainsi de calculer un score de 0 à 14. Il reflète le niveau de protection vis-à-vis des maladies cardiovasculaires.

Conclusion de l’étude : pour chaque point gagné sur ce score, le risque d’atteinte cérébrale diminue de 11 %. Autrement dit, il n’y a pas de petite victoire. Chaque effort est payant.

Les chercheurs de l’équipe EpiAgeing de l’Inserm ont fait leurs calculs sur près de 7 900 fonctionnaires britanniques de la cohorte Whitehall. Tous avaient 50 ans. Après 25 ans de suivi environ, 347 cas de démences ont été enregistrés.

BMJ editorial "Two linked research papers illustrate the tremendous power of the Whitehall study" @Whitehall2study

The determinants of cognitive decline and dementia https://t.co/KVDXOpEl0t