Téléthon : la leçon d’espoir donnée par Augustin

La recherche contre les maladies rares évolue, et les dons sont indispensables. Un sourire malicieux, deux petites mains qui s’activent : voici le fruit d’un traitement révolutionnaire. Augustin a deux ans, et il est atteint de la forme la plus grave d’une maladie dégénérative qui s’attaque à ses muscles. À l’âge de cinq mois, il a pu bénéficier d’un traitement. S’il arrive aujourd’hui à se tenir assis et à bouger ses membres, ça n’a pas toujours été le cas.

Une injection miracle

Guillaume Hardy, son père, explique : "Augustin il bougeait de moins en moins, enfin il ne bougeait pas beaucoup en fait. Les jambes ne bougeaient pas." À ses trois mois, le diagnostic est rapidement posé. En mai 2019, Augustin reçoit par injection son traitement pour remplacer le gène défectueux. Très rapidement, les premiers progrès apparaissent : la toux disparaît, Augustin commence à boire du liquide normal et à manger de la compote, bouge son bras… Une leçon d’espoir.

