Santé : les effets néfastes de la lumière sur le sommeil

Vendredi 18 mars, Damien Mascret, médecin et journaliste à France Télévisions, explique sur le plateau du 12/13 les effets néfastes de la lumière sur notre sommeil.

"La lumière est un élément très important pour le sommeil, parce que la lumière peut bloquer l'endormissement", explique Damien Mascret, médecin et journaliste à France Télévisions sur le plateau du 12/13, vendredi 18 mars. La luminosité peut, en effet, bloquer la sécrétion de mélatonine, une hormone, sécrétée le soir, qui prépare le corps au sommeil. Les lumières blanche et bleu générées par les écrans sont donc à proscrire avant de se coucher. Mais pas seulement. "On a calculé que la luminosité d'une bougie suffit à bloquer la mélatonine", indique Damien Mascret.

Des conséquences sur la santé

"Si de la luminosité, de la lumière vient sur les paupières, ça maintient le cerveau avec un certain niveau d'alerte", poursuit le journaliste et médecin. Ainsi, ceux qui dorment avec de la lumière ont un cœur qui va battre légèrement plus vite, ce qui peut provoquer des problèmes cardiovasculaires. Des lumières très faibles sont à privilégier dans la chambre.