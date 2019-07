La canicule met le corps à rude épreuve : conseils pour faire face à la forte chaleur

La chaleur de ces deniers jours fatigue les organismes. Les jeunes comme les seniors. Le manque de fraîcheur, la nuit, entraîne des complications allant de la déshydratation au coup de chaleur. Une alimentation adaptée permet de tenir le coup. Mercredi 24 juillet, au centre hospitalier de Pessac (Gironde) on est formel : mieux vaut boire régulièrement et par petites gorgées "des boissons à température ambiante", explique Camille Dannfald, diététicienne nutritionniste.

"On fait attention aux boissons qui pourraient être trop riches en sucre"

La spécialiste incite aussi à varier les boissons, afin de conserver le plaisir de boire. "De l'eau, des eaux pétillantes, des eaux aromatisées... On fait attention aux boissons qui pourraient être trop riches en sucre", détaille-t-elle. Il est également important de se nourrir suffisamment et, là encore, de varier les plaisirs. "On privilégie les aliments riches en eau, avec les fruits, les légumes."

Le JT

Les autres sujets du JT