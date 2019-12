Sida : une journée dédiée au dépistage et à la prévention

Malgré trois décennies de campagnes d'information, 40% des infections sexuellement transmissibles concernent les jeunes de 15 à 24 ans. Aujourd'hui, une simple goutte de sang permet de savoir si on est séropositif et le résultat est immédiat. Alcool, drogues... les comportements à risque sont nombreux à cet âge charnière. D'autant qu'ils sont renforcés par l'éloignement géographique avec la famille.

Des préservatifs remboursés à 60%

Un étudiant sur deux déclare ne pas utiliser systématiquement de préservatifs lors de rapports sexuels, pourtant remboursés à 60% par la Sécurité sociale. Le dépistage est donc crucial, d'autant que les pratiques sexuelles changent, comme la fellation, qui se pratique de plus en plus en dehors de toute relation amoureuse, le plus souvent sans protection. Dimanche 1er décembre correspond à la journée mondiale contre le sida. À cette occasion, des tests de dépistage sont pratiqués gratuitement dans toute la France.