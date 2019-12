Journée mondiale de la lutte contre le sida : l'importance du dépistage

La journée mondiale de la lutte contre le sida dimanche 1er décembre remet cette problématique majeure sur la table en France. Présidente du programme France Sidaction, Sandrine Fournier alerte sur le diagnostic parfois trop tardif du VIH chez les personnes contaminées. Si elles ne se dépistent pas, elles peuvent représenter un vrai danger sans le savoir. "C'est un enjeu majeur en France aujourd'hui. C'est ce délai entre le moment où on est infecté et le moment où on est diagnostiqué. Trois ans pendant lesquels, ignorant qu'on est porteur du virus, évidemment on peut le transmettre", décrit-elle.

Le VIH reste mortel

Certains pensent encore qu'avec l'avancée des traitements, on ne meurt plus aujourd'hui du sida en France. "On meurt encore, malheureusement, aujourd'hui de maladies liées au VIH puisque le virus affaiblit le système immunitaire et, en l'absence de traitement, provoque un certain nombre de maladies", rappelle Sandrine Fournier.