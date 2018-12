Sida : des chercheurs de l'Institut Pasteur ont réussi à détruire des cellules infectées par le VIH

Cette avancée scientifique, présentée jeudi, pourrait être un premier pas vers une rémission possible du sida.

Des chercheurs de l'Institut Pasteur annoncent jeudi 20 décembre avoir réussi à détruire des cellules infectées par le VIH. Leurs travaux, publiés dans la revue scientifique Cell Metabolism, ne représentent pas à ce jour une perspective de traitement, mais un espoir vers une guérison des malades du sida.

Aujourd'hui, le traitement du sida se fait grâce aux antirétroviraux, découverts dans les années 1990 et utilisés pour bloquer l'infection, mais ils n'éliminent pas le VIH de l'organisme. Les malades doivent prendre leur traitement à vie car ces médicaments ne permettent pas de détruire les réservoirs du virus, logés dans les cellules immunitaires, les lymphocytes T CD4.

Empêcher l'infection des cellules

Les chercheurs ont remarqué que le virus n'infectait pas tous ces lymphocytes T CD4 et, jusqu'ici, ils ne comprenaient pas pourquoi. Dans cette étude, ils sont parvenus à identifier les caractéristiques des lymphocytes T CD4 qui se font préférentiellement infecter par le virus, et dont l'activité métabolique permet au virus de se propager.

Ces cellules ont la particularité de consommer davantage de glucose pour produire de l'énergie. Les expériences ont montré que plus l'activité métabolique de la cellule est forte, plus sa consommation en glucose est élevée, et plus elle est susceptible d'être infectée par le VIH. D'où l'idée des scientifiques de bloquer l'activité de ces lymphocytes, ceux qui se font préférentiellement infecter par le virus. Quand leur activité est bloquée, ces cellules résistent à l'infection et, à terme, cela permet d'éliminer le VIH. En laboratoire, les lymphocytes sont parvenus à bloquer l'infection grâce à des inhibiteurs d'activité métabolique, déjà explorés en cancérologie.

Ces travaux représentent un pas important vers la considération d’une rémission possible grâce à l’élimination des cellules réservoirs.Communiqué de l'Institut Pasteurà franceinfo

"C'est une première étape intéressante mais nous ne sommes pas au stade où ça peut être applicable à l'homme dans un futur proche. Il faut poursuivre les recherches et cette publication est un espoir supplémentaire" vers une guérison du sida, a réagi sur franceinfo le spécialiste des maladies infectieuses et professeur à l'hôpital Saint-Louis à Paris, Jean-Michel Molina. Ces travaux "sont extrêmement importants car ils apportent des informations tout à fait intéressantes sur les cellules réservoirs du virus qui, chez les personnes sous tri-thérapie, persistent malgré le traitement, et qui obligent les personnes à prendre le traitement toute leur vie."

La marche vers la guérison encore "très haute"

Pour autant, souligne le Pr Jean-Pierre Molina, la marche reste "très haute" avant une possible guérison du VIH. "On n'en est pas là encore aujourd'hui. C'est une première étape importante qui ouvre la voie à des progrès futurs mais on est loin d'une application à l'homme, même si on a une piste tout à fait intéressante." Les limites, selon Jean-Pierre Molina, tiennent notamment au fait que les travaux ont été "menés en laboratoire sur des cellules qui sont infectées de façon artificielle par le virus, même si les résultats ont été également observés sur des cellules de patients manipulés en laboratoire." "Ça laisse entrevoir des pistes intéressantes", assure-t-il, "mais il va falloir confirmer, en laboratoire puis chez l'homme".