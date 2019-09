Sclérose en plaques : l\'importance des symptômes invisibles

La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire du système nerveux central. Elle se déclenche en général chez des personnes jeunes entre 20 et 40 ans. La maladie évolue au fil des ans et peut entraîner des troubles moteurs, visuels, une grande fatigue ou des pertes de la sensation. Et si certains de ces symptômes, comme des difficultés à la marche sont bien visibles, d’autres comme la fatigue ou des douleurs sont invisibles… Pour mieux faire connaître les symptômes invisibles de leur sclérose en plaques, des malades se sont métamorphosés en artistes plasticiens le temps d'un projet à Paris : " L’Exposition qui ne se voit pas".