Schizophrénie : une maladie au quotidien

À 35 ans, David Scheideker souffre de schizophrénie. La maladie s'est déclarée à 15 ans avec des hallucinations : "Je voyais des choses, j'entendais des choses, alors que personne ne parlait, mais je les entendais dans ma tête. Ces voix me disaient 'tue-toi, tue-toi, t'es qu'un con.'" Aujourd'hui, plus de crises, la maladie est stabilisée : David prend un traitement médical. Mais il ne peut vivre seul, les effets secondaires des médicaments le fatiguent et le moral est en dents de scie.

Difficultés au quotidien

"On y pense tout le temps. La moindre fatigue, le moindre effort ... On donne de soi-même tous les jours", raconte David. Sa maladie l'empêche de trouver un travail, à cause de la fatigue. Elle l'empêche également de nouer des relations. Des amis l'ont laissé tomber, par peur de la maladie. Pour la mère de David, si la schizophrénie fait peur, c'est qu'elle est trop souvent associée à des faits divers. Elle a créé une association pour changer l'image de la maladie.