Santé : quels sont les symptômes de la dengue ?

Face à la hausse des moustiques-tigre sur le territoire français, les cas de dengue augmentent aussi. Ils n’ont jamais été aussi importants que l’an dernier, avec des symptômes différents selon les patients. Le point avec Damien Mascret, docteur et journaliste sur le plateau du 19/20.

Pour la majorité des personnes, il n’y a aucun symptôme une fois que l’on a attrapé la dengue. "Pour les autres, près de la moitié des malades, c’est d’abord une fièvre d’apparition brutale, supérieure à 38,5°C, et parfois un pic un 40°C. Puis un syndrome pseudo-grippal avec notamment un sévère mal de tête, des douleurs articulaires et des douleurs musculaires, surtout dans les jambes", précise Damien Mascret. Les personnes se contaminent à cause du moustique-tigre. "Si un moustique-tigre pique un malade pendant sa période de contagiosité, il va ensuite héberger le virus de la dengue. Et après quelques jours d’incubation, vous serez malade et contagieux pour un moustique à votre tour", poursuit le journaliste et docteur.

"La dengue peut être mortelle"

Malheureusement, il est aussi possible d’avoir la dengue plusieurs fois, "on parle de sérotypes. Si vous avez par exemple eu la dengue 3. Certes, vous serez protégé à vie contre le sérotype 3 mais pas contre les autres sérotypes : 1, 2 et 4. Pire, le fait que vous ayez eu la dengue une première fois vous expose. La dengue peut être grave, voire mortelle, mais heureusement, dans 99% des cas, la dengue reste une maladie bénigne", conclut Damien Mascret.

