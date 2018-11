Santé : les infections nosocomiales, ces affections contractées en milieu hospitalier

Pour Marie-Laure Dussauge, les gestes du quotidien sont devenus une épreuve. "On apprend beaucoup à économiser ses gestes", confie-t-elle. Cette vie au ralenti et ces douleurs constantes, ce sont les séquelles d'une infection nosocomiale contractée il y a trois ans après une opération du dos dans un hôpital lyonnais (Rhône). Marie-Laure Dussauge se dit anéantie par sa maladie et parle d'une vie complètement gâchée.

Des indemnités bloquées

Sa fille Manon passe la voir tous les jours pour l'aider dans son quotidien. Voir sa mère dans cet état est "très dur" pour la jeune femme. Marie-Laure Dussauge sort peu de chez elle, et quand elle le fait, c'est pour une bonne raison. Elle se rend régulièrement chez son kinésithérapeute pour soulager ses douleurs. Son combat aujourd'hui : être indemnisée par l'hôpital, mais l'établissement ne lui a transmis qu'une partie de son dossier médical, ce qui bloque la procédure.