Santé : le retour des maladies disparues

Le choléra peut-il faire son retour en France ? Mercredi 5 septembre, un avion transportant un enfant suspecté d'être porteur de la bactérie a atterri à Perpignan (Pyrénées-Orientales), en provenance d'Algérie. La suspicion a finalement été levée dans la soirée. Reste que pour l'Institut Pasteur, cette maladie est sous-estimée et encore très présente dans le monde. Marie-Laure Quilici, du centre référent du choléra, explique que "l'eau est essentiellement le vecteur de transmission de la bactérie".

On les croyait disparues. Pourtant des maladies d'un autre temps font leur grand retour. Le choléra, en Algérie, avec une soixantaine de cas dont deux mortels depuis le début de l'été, mais aussi le scorbut réapparu dans plusieurs pays industrialisés dont les États-Unis, l'Australie et la France. La maladie qui fit des ravages chez les marins est due à une carence en vitamine C. Elle touche les personnes en grande précarité, mais nos adolescents pourraient également être concernés. "Ils vont souvent dans les fast-foods, ou dans des magasins d'alimentation qui leur permettent d'avoir de la junk food, des aliments riches en lipides et pas nécessairement des fruits et des légumes", détaille le Docteur Pierre Frances.

En France, 7 cas de tuberculose pour 100 000 habitants

Ces dernières années, d'autres maladies anciennes ont resurgi. La peste à Madagascar avec plus de 2 000 cas recensés et 225 morts, mais aussi la tuberculose en France avec 7 cas pour 100 000 habitants. Un retour en force qui s'explique par les voyages, les migrations et pour certaines pathologies, par une mauvaise couverture vaccinale. Moins dangereuse, mais très contagieuse, la galle s'est également propagée en France dans les écoles et les maisons de retraite. Cette année, une dizaine de cas ont été enregistrés dans le sud de la France.

Le JT

Les autres sujets du JT