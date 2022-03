Santé : le glaucome, une maladie silencieuse qui touche de nombreux Français

France Télévisions se penche, lundi 7 mars, sur le glaucome. Une maladie silencieuse et non douloureuse, dont un million et demi de Français souffriraient.

Le glaucome est une maladie qui peut survenir à tout âge, et dont un million et demi de Français souffriraient. Problème : beaucoup l'ignorent. Et pour cause, il s'agit d'une maladie silencieuse et non douloureuse, d'où l'importance du dépistage. "C'est très troublant parce qu'on n'a aucun symptôme, alors qu'il y a une évolution", confie Jean Hericourt, lui-même atteint.

Soigner avant de devenir aveugle

Que voit l'œil en bonne santé ? Les enfants qui traversent près de la voiture rouge, sur l'exemple donné dans le reportage. Mais pour l'œil malade, les personnes et les objets à droite de l'image prise en exemple ont disparu. Le glaucome, c'est la détérioration dans l'œil du nerf optique. Celui-ci est formé par 1,2 million de fibres. À cause de la tension dans l'œil, la maladie en détruit un grand nombre. Pour limiter l'évolution de cette maladie, qui est irréversible, une opération au laser est possible. Si une personne n'est pas soignée à temps, en revanche, elle peut devenir aveugle.