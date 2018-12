Santé : l'épidémie de bronchiolite s'installe

Toux, bronche obstruée, l'épisode annuel de bronchiolite a débuté. L'épidémie est installée de la Bretagne au Nord et de la Provence aux Alpes. Le reste du territoire est encore en pré-épidémie. La bronchiolite est récurrente et touche environ un tiers des enfants de moins de deux ans, soit autour de 400 000. Un chiffre stable. La maladie ne connaît pas de forte variation.

Pas de médicaments dédiés

Le risque diminue aussi avec le temps. Passé deux ans, l'organisme est mieux armé pour se défendre contre le virus et l'enfant est physiquement capable de dégager physiquement les bronches. Le même virus ne provoque alors qu'une toux et au pire une bronchite. Il n'existe pas de médicaments dédiés à la bronchiolite ni de vaccins. Dans les cas les plus graves, il faut recourir à de la kinésithérapie respiratoire pour expulser le mucus des bronches. Habituellement, la bronchiolite disparaît au bout de six jours.

