Santé : jusqu'à 30 mois d'attente pour avoir un rendez-vous médical en Normandie

Le Havre (Seine-Maritime) est une agglomération de 240 000 habitants. Pourtant, c'est une ville où les médecins manquent cruellement. France 3 a fait le test et tenté d'obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste. Les secrétariats n'acceptent plus les nouveaux patients. Nos journalistes se sont rendus chez un des ophtalmologistes débordés. Pas de doute, il va falloir attendre le mois de décembre pour prendre un rendez-vous... en 2021 ! Deux ans et demi pour espérer voir un médecin !

Des médecins inégalement répartis sur le territoire

Les patients sont agacés. Le médecin dit lui ne pas avoir le choix. "On travaille déjà 60 à 70 heures par semaine donc on peut pas plus c'est tout", confie Jean-Yves Guichebaron, ophtalmologiste. La solution, il ne l'a pas. Au total, France 3 a contacté au Havre 15 ophtalmologistes, trois d'entre eux ont donné des rendez-vous avec des délais d'attente allant jusqu'à deux ans et demi et douze ont refusé la demande de rendez-vous. En France, le nombre de médecins n'a jamais été aussi élevé, mais c'est de manière très inégale qu'ils sont répartis sur le territoire.

