Salmonelles : rappel de fromages Selles-sur-Cher

Les fromages Selles-sur-Cher des marques « Anjouin » et « Mmm ! », commercialisées par Auchan, ont été contrôlés positifs aux salmonelles.

Amateurs de fromage, gare à la salmonellose ! La Société Fromagerie d’Anjouin vient d’annoncer le rappel de plusieurs lots de fromage de chèvre au lait cru Selles-sur-Cher après leur contrôle positif aux salmonelles. Les fromages concernés ont été mis en rayon entre le 28 mai et le 7 juin.

Les références des produits sont :

Lot S134. DLUO : 13/07/2018 – 18/07/2018

Lot S135. DLUO : 09/07/2018 – 14/07/2018

Lot S137. DLUO : 17/07/2018

Lot S140. DLUO : 14/07/2018 – 19/07/2018 – 24/07/2018

Lot S141. DLUO : 20/07/2018

Lot S142. DLUO : 16/07/2018 – 21/07/2018 – 26/07/2018

Lot S144. DLUO : 24/07/2018

Numéro d’identification vétérinaire : FR 36.004.001 CE

Si vous en avez consommé, consultez immédiatement

Certains de ces fromages ont été vendus avant le rappel des lots. Si vous en avez acheté, ne les consommez pas et rapportez-les en magasin pour demander un remboursement. Si vous en avez consommé, consultez immédiatement votre médecin traitant.

Les salmonelles peuvent entraîner une salmonellose, une intoxication alimentaire. Celle-ci provoque le plus souvent une gastroentérite bénigne, mais elle peut aussi être à l’origine d’infections plus graves, notamment chez les enfants en bas âge, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées.