Rugby : nouveau décès d’un jeune joueur

Louis Fajfrowski n’avait que 21 ans. Le joueur du rugby du club d’Aurillac est décédé vendredi 10 août dans les vestiaires de son stade, après avoir subi un plaquage quelques minutes auparavant. Depuis, c‘est tout le monde du rugby qui est en deuil. Notamment son club. "L’ensemble du club est effondré, ses copains, ses amis… c’était un garçon adorable, d’une gentillesse extraordinaire, un bon joueur. C’est vraiment quelque chose dont nous n’étions pas préparés", explique le cœur gros Christian Millette, président du Stade aurillacois.

Depuis plusieurs années, les médecins alertent sur les traumatismes qui se manifestent suite aux chocs à répétition dans le rugby : pertes d’équilibre, de connaissance ou maux de tête. "Ça se produirait sur un tapis de judo, de lutte, etc. on crierait au scandale. Au rugby, ça se multiplie, et on ne fait rien", déplore le professeur Jean Chazal, neurochirurgien au CHU de Clermont-Ferrand. Les commotions cérébrales ont doublé entre 2013 et 2017.

