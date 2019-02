Rappel de six lots de reblochon produits par la fromagerie d'Eteaux

Sont concernés des reblochons Savoie AOP au lait cru Pochat & Fils, Reel Savoy, Les Hauts de Savoie, Nos régions ont du talent et En Cuisine.

La fromagerie d'Eteaux, basée en Haute-Savoie, a annoncé le 27 février avoir détecté des salmonelles dans six références de reblochons Savoie AOP au lait cru. Ces fromages ont été produits le 25 janvier et mis en vente à partir du 11 février. Par précaution, une procédure de rappel de tous les reblochons produits durant la journée concernée a été lancée. Sont concernés des reblochons Pochat & Fils, Reel Savoy, Les Hauts de Savoie, Nos régions ont du talent et En Cuisine.

Vérifiez la date limite d'utilisation optimale (DLUO)

Si vous avez acheté un reblochon d’une de ces marques entre le 11 et le 26 février, vérifiez la date limite d'utilisation optimale (DLUO). Seuls les lots portant une DLUO comprise entre le 8 avril 2019 et le 15 avril 2019 sont concernés.

Les références concernées sont :

REBLOCHON de Savoie AOP 450g

Marques : Pochat & fils et Réel Savoy

DLUO : 08/04/2019 et 15/04/19

Code-barres : 3294580102019 et 3294580102118

Lots : 195046218, 195046318, 195046438, 195046418, 195046215

Pays concernés : France et Suisse



REBLOCHON de Savoie AOP 450g

Marque : Les Hauts de Savoie

DLUO : 08/04/2019

Code-barres : 3150971103013, 3150971152004

Lots : 195046238, 195046338

Pays concerné : France



REBLOCHON de Savoie AOP 450g

Marque : Nos régions ont du talent

DLUO : 08/04/2019

Code-barres : 3564709002033

Lots : 195046438

Pays concerné : France





REBLOCHON de Savoie AOP 450g

Marque : En Cuisine

Code-barres : 3184830134467

DLUO : 08/04/2019

Lots : 195046118, 195046218, 195046318,

Pays concerné : France

Ces produits présentent l’estampille sanitaire : FR 74 116 050 CE.

En parallèle, la Société fromagerie d’Annecy procède par mesure de précaution au retrait de la vente des produits suivants :

DEMI-REBLOCHON de Savoie AOP 240 G

Marques : Pochat & fils

DLUO : 09/03/2019

Code-barres : 3294580949409

Lots : 195046768

Pays concerné : Belgique

Ce produit présente l’estampille sanitaire suivante : FR 74 011 060 CE

Aucune inquiétude à avoir quant aux produits Pochat & fils avec un autre numéro de lot ou une autre estampille sanitaire, néanmoins.

Une enquête en cours pour déterminer les causes de la contamination

La salmonellose est une toxi-infection caractérisée par des troubles gastro-intestinaux parfois accompagnés de fièvre. Les symptômes surviennent généralement entre 6 et 72 heures après la consommation des produits contaminés. Si vous avez consommé l’un des fromages concernés et présentez l’un de ces symptômes, consultez votre médecin traitant. Certains fromages ont été commercialisés avant la mesure de retrait, mais aucun cas de salmonellose n'aurait été identifié pour le moment.

Le 25 janvier dernier, des salmonelles avaient déjà été détectées dans plusieurs fromages issue de la fromagerie d'Eteaux. "Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les causes de la contamination", explique l'entreprise. "Le lait cru est une matière première sensible qui nécessite des contrôles aléatoires réguliers", a-t-elle précisé.

La société fromagère d’Eteaux et la Société fromagère d’Annecy se tiennent à la disposition des consommateurs pour répondre à leurs questions au 0 805 805 950, de 8h à 18h, du lundi au vendredi, jusqu’au 13 mars.