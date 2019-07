Rappel de fromages \"Pur brebis du Lochois\"

La société GAEC Froidevaux Cornuet a annoncé le rappel de plusieurs produits "Pur brebis du Lochois" après avoir détecté la présence de salmonelles.

Amateurs de fromage, gare à la salmonellose ! La société GAEC Froidevaux Cornuet vient d’annoncer le rappel de plusieurs produits laitiers "Pur brebis du Lochois" après leur contrôle positif aux salmonelles. Les fromages ont été mis en rayon entre le 20 mai et le 20 juillet.

"La présence de Salmonela Enteritidis"

Les produits concernés sont les "Fromages de brebis lactique au lait cru, Fromages de brebis lactique au thym au lait cru, Faisselle de brebis", a annoncé l’entreprise dans un communiqué envoyé aux rédactions le 20 juillet. Ils se présentent en pots en plastique de 200g ou 400g.

Le retrait a été décidé après "un autocontrôle sur des fromages mettant en évidence la présence de Salmonela Enteritidis" et à "des cas humains de salmonellose potentiellement en relation épidémiologique".

Ces produits ont été écoulés "en direct à la ferme, sur le marché de Loches (Indre-et-Loire) et auprès de détaillants (crémiers fromagers) ou de grossistes qui en assurent la distribution au niveau national". Ils portent le numéro d'identification FR 37 183 031 CE.

Ne consommez pas ces produits et ramenez-les en magasin

Si vous avez acheté certains de ces produits, ne les consommez pas, et rapportez-les là où vous vous les êtes procurés. Si vous en avez consommé et si vous présentez des symptômes d’intoxication alimentaire, consultez votre médecin traitant.

Les salmonelles peuvent entraîner une salmonellose, une intoxication alimentaire. Celle-ci provoque le plus souvent une gastroentérite bénigne, mais elle peut aussi être à l’origine d’infections plus graves, notamment chez les enfants en bas âge, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées.