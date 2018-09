Pour lutter contre la myopie, la Chine s'attaque aux jeux vidéo

Le gouvernement chinois s’inquiète du nombre croissant d’enfants atteints de myopie. Pour enrayer cette hausse, il a décidé de limiter le nombre de jeux vidéo disponibles.

En Chine, on ne voit pas la myopie d’un bon œil. D’après le gouvernement, ce trouble de la vision affecte grandement la santé physique et mentale des enfants, de plus en plus touchés, et ce serait l’avenir même de la nation qui est compromis. Sont pointés du doigt les jeux vidéo, qui constituent un secteur en pleine croissance. Le gouvernement s’apprête donc à prendre des mesures drastiques en réduisant le nombre de jeux en ligne et en limitant la mise sur le marché de nouveaux titres, a annoncé le ministère de l'Education dans un communiqué. Cette annonce fait suite à une directive du Président Xi Jinping publiée le 30 août, qui appelle à protéger la vision des enfants.

Le ministère précise également qu’il réfléchit à prendre des mesures pour limiter le nombre d’heures que les enfants passent à jouer. D’après l'agence de presse officielle Chine nouvelle, les élèves du pays sont myopes de plus en plus tôt. Avant cette annonce, la Chine avait déjà commencé à suspendre les permis de commercialisation pour les nouveaux jeux vidéo. Résultat : aucun nouveau titre n'a obtenu de feu vert depuis mai dernier.

La myopie en question

La myopie touche aussi bien les enfants que les adultes. Habituellement, les rayons lumineux traversent la cornée, la pupille, puis une lentille appelée cristallin, qui permet de régler la vision de près ou de loin. La netteté de notre vision n'est possible que si l'image est projetée à un endroit précis au niveau de l'œil : la rétine. C'est là que réside le problème en cas de myopie.

Le plus souvent, le problème est anatomique : l'œil est trop long. Un œil normal a une longueur de 23 mm, mais si l'œil dépasse cette longueur, les rayons lumineux permettant à l'image de se former ne peuvent pas atteindre la rétine. Conséquence : l'image se forme trop en avant. L'information parvient tout de même au cerveau, mais l'image manque de netteté.

Mais la myopie peut aussi être due à un œil qui accommode trop. Autrement dit, le cristallin est trop puissant. Là encore, l'image est formée en avant de la rétine. Il existe par ailleurs d'autres causes qui peuvent expliquer la survenue d'une myopie, comme le glaucome congénital, une maladie qui touche les enfants dès la naissance et perturbe la croissance de l'œil.

Quelques astuces pour protéger ses yeux des écrans

Aujourd’hui, ce trouble oculaire est de plus en plus provoqué par une utilisation excessive des écrans. Les jeux vidéo sont concernés bien sûr, mais les réseaux sociaux et le travail sur ordinateur sont tout aussi nocifs.

Rassurez-vous néanmoins, cette maladie est loin d'être une fatalité. Il existe en effet des astuces simples pour protéger ses yeux des écrans. :