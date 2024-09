Les laboratoires d'analyse médicale appelés à fermer de vendredi à lundi contre une baisse des remboursements par l'Assurance maladie, "une mesure unilatérale et destructrice"

Quatre syndicats appellent les laboratoires d'analyse médicale, en ville et à l'hôpital, à fermer, vendredi 20 septembre jusqu'au lundi 23 septembre, inclus. Le mouvement vise à protester contre une baisse "de près de 9%" de l’enveloppe budgétaire de l'Assurance maladie "dédiée au remboursement des examens de biologie", écrivent-ils dans une lettre.

"Cela représente une baisse de 360 millions d'euros sur les 12 prochains mois" alors que cette enveloppe a déjà été réduite deux fois depuis 2023. Cette nouvelle diminution, décidée début septembre par le directeur de la Caisse primaire d'Assurance maladie, est "une mesure unilatérale et destructrice", selon l'intersyndicale.

"Nous avons besoin de faire des investissements permanents"

"Quand un acte vaut 5 euros, il vaudra le lendemain 4,50 euros", détaille à France Bleu Touraine, François Blanchecotte, biologiste à Joué-les-Tours et président du Syndicat national des médecins biologistes. Selon lui, les marges des laboratoires diminuent et certains ont de plus en plus de mal à "payer les personnels, le transport, à aller chercher les tubes en campagne".

Les laboratoires doivent pourtant continuer d'investir "parce que c'est une profession dépendante des technologies, et qui est gourmande d'innovation", souligne le Marseillais Patrick Lepreux, président du syndicat Bioprat, interrogé par France Bleu Provence. "Si nous avons des revenus importants, c'est que nous avons besoin de faire des investissements permanents".

En Indre-et-Loire, les 35 laboratoires d'analyse du département seront fermés de vendredi à lundi. Le mouvement sera aussi suivi dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Il est conseillé aux patients de planifier ou de reporter leurs analyses médicales en dehors des dates de grève. L'intersyndicale n'exclut pas de reconduire le mouvement si elle n'obtenait pas gain de cause.