Été : les moustiques passent à l'attaque

Ils ont envahi certains départements de façon inhabituelle. Les moustiques sont de retour et partout. Parmi les départements les plus touchés : l'Essonne, le Nord, le Bas-Rhin et la Gironde. Rien de très surprenant, tout serait dû à la météo.

Les choses à éviter

La crainte : c'est le moustique tigre. On le reconnait grâce à ses rayures blanches. Il peut propager des maladies tropicales comme la dingue ou le chikungunya. Les cas sont rares, mais mieux vaut se protéger. "Éviter tout ce qui est eau stagnante, mettre des vêtements longs qui protègent les extrémités, mettre des vêtements clairs", détaille un pharmacien au micro de France 3. À chacun sa méthode, l'offre est grande. Bracelet, prise, spray, les produits antimoustiques pullulent eux aussi.