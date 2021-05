L'Etablissement français du sang lance un appel urgent aux dons en raison de réserves "trop basses"

Il est possible de donner son sang après une injection de vaccin contre le Covid-19, sans aucun délai d'ajournement à respecter, souligne l'EFS.

Appel aux bonnes volontés. "Avec moins de 85 000 poches", les réserves de sang sont "trop basses" en France, alerte l'Etablissement français du sang (EFS), lundi 31 mai. L'institution lance un appel d'urgence aux dons, ouvert y compris aux personnes qui viennent d'être vaccinées contre le Covid-19. "La situation est très fragile, en particulier sur les groupes sanguins O et B", constate l'EFS. Les jours fériés de mai se sont accompagnés d'une baisse importante des réserves de sang, suivie d'une chute de la fréquentation des collectes avec le déconfinement, explique l'établissement public.

"Le compte n'y est pas"

Au moins 100 000 poches sont nécessaires pour avoir un niveau de réserve permettant de disposer de suffisamment de sang de chaque groupe sanguin dans tous les hôpitaux. "Le compte n'y est pas. Il nous manque plus de 2 000 donneurs chaque semaine", indique-t-on à l'EFS. "Idéalement avant l'été, il faudrait monter à 120 000 poches pour anticiper les baisses estivales", ajoute-t-il.

Il est possible de donner son sang après une injection de vaccin contre le Covid-19, sans aucun délai d'ajournement à respecter, souligne l'EFS. Quant aux personnes qui ont eu des symptômes de Covid, elles doivent attendre 14 jours après disparition des symptômes pour donner leur sang.

La plupart des lieux de collecte proposent le don sur rendez-vous pour réduire le temps d'attente et mieux gérer la prise en charge de chaque donneur dans le respect des mesures de distanciation. Un site (dondesang.efs.sante.fr) et une appli ("Don de sang") sont disponibles pour connaître les lieux de collecte et le site "mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr" permet de prendre rendez-vous.