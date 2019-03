Kim Kardashian dévoile des photos de son psoriasis

Encore une preuve, s’il en fallait une, que personne n’a un physique parfait, pas même les stars américaines… Kim Kardashian, riche héritière, vedette du petit écran et modèle de beauté pour des millions d’internautes, a une nouvelle fois partagé une photo de la maladie de peau dont elle souffre : le psoriasis. Dimanche 17 mars, elle a ajouté une photo d’elle sans maquillage à sa story Instagram. Son visage, à nu, est largement couvert de taches rouges.

Le psoriasis est une maladie non contagieuse qui entraîne des démangeaisons douloureuses, des plaques rouges et des plaies. Lorsque le psoriasis est visible, il peut provoquer un vrai mal-être chez les patients. L'influenceuse a été diagnostiquée en 2011. Depuis, elle a publié sur les réseaux sociaux plusieurs photos de ses jambes ou de son ventre, sur lesquels la maladie s’est étendue.

© Instagram @kimkardashian

La peau est composée de trois couches : l'épiderme, le derme et l'hypoderme. C’est à partir de l'épiderme que les cellules de la peau se renouvellent. Elles produisent des kératinocytes, repoussés vers la surface, qui s'aplatissent. Au bout d'un certain temps, ces kératinocytes laissent place aux nouvelles cellules.

En cas de psoriasis, l'épiderme se renouvelle de façon excessive : on parle d'hyperkératose. Les nouvelles cellules sont poussées vers la surface à un rythme beaucoup trop rapide (quatre à six jours au lieu de trois semaines), ce qui ne permet pas d'éliminer les cellules mortes.

Les cellules s'accumulent alors à la surface de la peau et forment une couche de pellicules blanches appelées squames. La peau présente des rougeurs, signe qu'il y a un afflux sanguin et une inflammation.

Le psoriasis concernerait 2% de la population française. 60.000 nouveaux cas sont déclarés chaque année dans le pays.

Kim Kardashian s’est déjà confiée à ses followers à plusieurs reprises. En février dernier, la trentenaire déclarait avoir essayé d’enduire ses plaques d’un mélange d’herbes et de myrtilles – sans résultats concluants, visiblement. En décembre par ailleurs, sur Twitter, elle publiait un message pour le moins alarmiste.

"Je pense qu’il est temps pour moi de commencer à traiter mon psoriasis. La maladie s’est étendue comme jamais auparavant, et je n’arrive plus à la cacher. J’en ai sur tout le corps. Quelqu’un a-t-il déjà essayé des traitements contre le psoriasis et sait lesquels marchent le mieux ? J’ai besoin d’aide de manière urgente !!!"

I think the time has come I start a medication for psoriasis. I’ve never seen it like this before and I can’t even cover it at this point. It’s taken over my body. Has anyone tried a medication for psoriasis & what kind works best? Need help ASAP!!!