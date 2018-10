Inondations dans l’Aude : les victimes en souffrance psychique

11 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi à la suite de violents orages. Pour les personnes qui ont été sauvées, le traumatisme est très violent.

Choquées, angoissées, esseulées… Les victimes des violentes inondations dans l’Aude ne présentent pas que des blessures physiques, elles sont aussi gravement touchées sur le plan psychologique. Les victimes "sont dans un état de stupeur, elles sont incrédules", selon un pompier anonyme avec qui s’est entretenue l’AFP.

De nombreux habitants des zones sinistrées affirment en effet être totalement déboussolés par cette nouvelle catastrophe naturelle. "Ma mère a fait une crise d’angoisse", indique Mabo sur Twitter, quand Marine affirme recevoir des appels d’urgence l’incitant à rester chez elle. A l’AFP, Josette confie avoir vu une "grosse vague fracasser sa porte d'entrée en bois et sa baie vitrée". "J'étais dans l'escalier, je suis remontée dans la chambre, j'ai crié au secours, au secours ! Puis j'ai attendu dans le noir", raconte l'octogénaire. "Je n'ai pas fermé ma maison, j'ai peur des cambrioleurs. Je n'ai même pas mon carnet avec mes numéros pour prévenir ma famille", poursuit-elle. "Beaucoup veulent retourner dans leur maison, mais ils ne se rendent pas compte de l'état dans lequel ils vont la retrouver" précise le pompier anonyme.

Le stress de voir l'alerte rouge dans l'Aude, j'appelle ma mère mais ça va par contre elle a fait une crise d'angoisse et une hausse de tension et s'est retrouvée aux urgences... Merci de m'avertir ! Elle stresse de sa prochaine opération du genou o.O — mabo (@mabomanji) 15 octobre 2018

Recevoir des appels des urgences disant d’évacuer les bâtiments et de rester chez soi .. #Aude — Mαrine ღ ???? (@MarineZic) 15 octobre 2018

Inondation dans mon département l'Aude ???????????? pic.twitter.com/tCxtHsRoqE — Betty Bookeuz (@FeeBetty) 15 octobre 2018

Comme l’explique le Centre européen de prévention de risque d'inondation (CEPRI) en effet, "un événement d’inondation est une expérience traumatisante : transformation du paysage, destructions au sein de la sphère personnelle, destruction de repères, mise en danger, évacuation...". Les victimes ont besoin d’une prise en charge médico-psychologique et doivent bébéficier d'un suivi adéquat.

Le 15 octobre, une cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) a donc été mise en place aux urgences du Centre Hospitalier de Carcassonne pour accueillir les personnes en état de choc. "La CUMP est constituée de médecins psychiatres, psychologues et infirmiers afin d’assurer une prise en charge immédiate ou post-immédiate de victimes d’une expérience psychologiquement difficile afin de réduire et de traiter les blessures psychiques et d’éviter l’installation de pathologies psychiatriques chroniques" indique le CEPRI.

Au moins 11 personnes ont trouvé la mort dans les inondations : six à Trèbes, deux à Villegailhenc, un à Villardonnel, un à Villalier et un à Carcassonne. Il y a par ailleurs huit blessés graves et trois personnes disparues.

#inondations11 #aude [SOUTIEN AUX PERSONNES EN ÉTAT DE CHOC] Une cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) ouvrira dans l'heure aux urgences du Centre Hospitalier de #Carcassonne pour accueillir les personnes en état de choc. — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 15 octobre 2018

