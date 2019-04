Hôpital : l'hypnose pour aider les enfants

Une méthode d'hypnose conversationnelle est en place à l'hôpital de Bron (Rhône) pour aider les jeunes enfants qui doivent se faire opérer. "Avec les enfants en pédiatrie c'est ce qui est de plus important pour nous : être imaginatif, créatif et surtout d'essayer de leur changer l'image du bloc opératoire qui fait un peu peur", confie Mickaël Circiello, aide-soignant. L'anesthésie générale de Quentin, 3 ans, se déroule ainsi sans peur et sans larme. Un casque de réalité virtuelle est utilisé pour les adolescents. La technique permet d'utiliser moins de médicaments avant d'aller au bloc, explique la docteure Corinne Bonnard, anesthésiste.

La moitié des soignants formée

Dans certains cas chez l'adulte, les médecins parviennent à se passer d'anesthésie générale grâce à l'hypnose. Chez l'enfant, elle permet de lutter contre la douleur. "La technique d'hypnose et d'analgésie c'est toujours une relation entre deux personnes", détaille Patricia Lapoile, infirmière anesthésiste. En dix ans, dans cet établissement, la moitié des soignants a été initiée aux techniques d'analgésie.

