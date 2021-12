Santé : l’épidémie de grippe se propage en région Occitanie

Dans son cabinet situé près de Montpellier (Hérault), Bertrand Feugier, un médecin, voit chaque jour davantage de patients touchés par la grippe. Cette recrudescence de cas l’inquiète. "Il y a à peu près 30% de la patientèle qui est affectée. En 2020 la population s’est bien protégée, mais elle l’est un peu moins actuellement", explique le médecin.

Un désintérêt pour le vaccin contre la grippe

Les patients sont plus vulnérables et moins protégés. En effet, cela s'explique car ils sont peu nombreux cette année à s'être fait vacciner contre la grippe. Dans une pharmacie de Montpellier, trouver une dose de vaccin anti-grippe n’est pas un problème. La pharmacienne n’avait jamais vu un tel désintérêt pour ce vaccin de la part des patients. Pour ralentir l’épidémie, les autorités appellent les Français, notamment les plus fragiles, à se faire vacciner et à maintenir les gestes barrières.