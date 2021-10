Santé : la campagne de vaccination contre la grippe débute en avance en France

Vendredi 22 octobre, la campagne de vaccination contre la grippe est lancée en France. Elle démarre quatre jours plus tôt qu’à l’accoutumée. Les plus de 65 ans sont appelés à se faire vacciner dès que possible. "Ils ont reçu un bulletin de prise en charge qui va leur permettre de se faire vacciner gratuitement en pharmacie. Mais ce ne sont pas les seuls : il y a aussi les femmes enceintes, les diabétiques, les asthmatiques, les immunodéprimés. Au total, 15 millions de personnes en France", souligne le journaliste de France Télévisions Jean-Christophe Batteria sur le plateau du 19/20 de France 3.

Un système immunitaire affaibli ?

L’année dernière, en raison des confinements et des gestes barrières, la grippe a moins circulé en France. Durant cet automne, une population plus libre de ses déplacements et parfois "moins stricte, il faut l’avouer, avec les gestes barrières" peut être plus vulnérable. "D’autant que notre système immunitaire a été un peu mis au repos, il s’est affaibli. Pendant 18 mois, il a moins travaillé, il manque d’entraînement et donc la grippe pourrait revenir sévèrement. La preuve, c’est que la bronchiolite du nourrisson, elle, a déjà fait son grand retour", explique le journaliste.