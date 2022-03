Santé : éclipsée durant deux ans par le Covid-19, la grippe fait son grand retour

La grippe fait un retour dans toute la France. Vendredi 18 mars, toutes les régions métropolitaines exceptée la Corse sont touchées, contre seulement quatre la semaine précédente. En cause, un certain relâchement lié à la levée des mesures sanitaires. "Les Français adoptent moins systématiquement le port du masque, par exemple, et cette situation-là favorise certainement la circulation des virus", constate le docteur Sibylle Bernard-Stoecklin, épidémiologiste à Santé publique France.

Couverture vaccinale satisfaisante

En 2021, le nombre de cas de grippe est resté très faible, ce qui pourrait également expliquer la récente hausse des cas. "Lorsque les virus de la grippe circulent chaque année, ça entraîne des stimuli et donc une protection immunitaire au sein de la population", analyse le docteur Laurent Filleul, épidémiologiste et responsable Santé publique France en Nouvelle-Aquitaine. La couverture vaccinale est considérée comme satisfaisante par les autorités sanitaires.