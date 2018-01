La ministre de la Santé appelle les parents à "ne pas envoyer à l'école un enfant qui a potentiellement la grippe"

L'épidémie de grippe continue de progresser et concerne toutes les régions. Face à cette situation, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a demandé, vendredi 5 janvier, au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de lancer en urgence "une grande campagne d'information" samedi 6 et dimanche 7 janvier, "en prévention de la rentrée scolaire [lundi 8 janvier] où l'épidémie de grippe risque de se propager dans les écoles".

Informer toutes les familles

Agnès Buzyn souhaite que toutes les familles "soient informées sur la nécessité de ne pas envoyer à l'école un enfant qui a potentiellement la grippe". La ministre de la Santé a également rappelé un geste de prévention simple : "Se laver les mains."

Près de 11 500 personnes ont été admises aux urgences pour syndrome grippal entre le 25 et le 31 décembre. Cela représente une augmentation de 80% par rapport à la semaine précédente. Ce sont les plus jeunes qui sont les plus touchés. La moitié des personnes passées aux urgences avaient moins de 15 ans et 25% étaient des enfants de moins de 5 ans.