La grippe fait plus de 1 000 victimes

L'épidémie de la grippe se propage en France. Une épidémie sans précédent qui a déjà fait plus de 1 000 victimes, selon l'agence sanitaire Santé publique France. L'épidémie s'est intensifiée ces dernières semaines, dépassant largement le pic des années précédentes. La grippe qui touche la France menace plus particulièrement les plus de 75 ans et les nouveau-nés. "Il y a une atteinte cardiaque et une atteinte rénale inhabituelles constatées cette année", précise le chef du service réanimation de Guéret (Creuse) Dhaoui Saltani.

Plus de 13 000 morts en 2018

La propagation du virus inquiète et pose la question de l'efficacité du vaccin. Dans de nombreux hôpitaux, le port du masque est obligatoire, comme à Guéret.

"Ça arrête les postillons et la transmission se fait par les gouttelettes", inique Fabienne Conchon, cadre hygiéniste à l’hôpital de Guéret. En 2018, plus de 13 000 personnes sont mortes en France du virus de la grippe.