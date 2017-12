VIDEO. Très virulente cette année, l'épidémie de grippe s'étend en France

Des frissons et une forte fièvre, des signes qui ne trompent pas. Pour soigner les patients grippés, ce médecin délivre les mêmes remèdes : "du repos, un traitement contre la fièvre et surtout des consignes pour bien se laver les mains". L'épidémie a déjà atteint huit régions, dont les plus touchées sont l'Ile-de-France, la Bretagne et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les seniors affluent aux urgences

Les premières victimes de la grippe sont les personnes âgées, vulnérables. Elles affluent aux urgences de cet hôpital de Nice. "Souvent, ils sont dans des établissements surchauffés. On oublie de les faire boire et on a des patients déshydratés", explique Henri Oualid, responsable des urgences du CHU Pasteur. L'an dernier, la grippe avait provoqué près de 15 000 décès. Le vaccin reste la meilleure protection, mais il faut compter deux semaines après l'injection pour qu'il soit efficace.

Le JT

Les autres sujets du JT