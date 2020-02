Grippe : l'épidémie touche l'ensemble des régions de France

L'attention se focalise dernièrement sur le coronavirus 2019-nCoV qui sévit en Chine. Pourtant en France, la grippe saisonnière gagne du terrain. Elle touche toutes les régions en ce début de mois de février 2020. Chaque année, elle est responsable de 10 000 morts en France. Ainsi, les consultations médicales sont en train d'exploser. La première semaine de février, elles ont bondi de 62%. Toute la France métropolitaine est concernée par l'épidémie.

Les enfants de moins de cinq ans les plus touchés

Les enfants moins de cinq ans sont les plus touchés. Ils représentent plus d'un tiers des passages aux urgences. Pour se prémunir de la grippe, "il ne faut plus du tout éternuer dans ses mains ni tousser. Il faut plutôt tousser au niveau du pli du coude", rappelle une infirmière. Elle rappelle également la nécessité de se laver régulièrement les mains, et de les désinfecter systématiquement lorsqu'on est en contact avec une personne grippée.

