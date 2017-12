Grippe : l'épidémie gagne du terrain

Les opérateurs de la plateforme SOS Médecins ne connaissent pas de répit. La région Ile-de-France est touchée par l'épidémie de grippe. Les services s'attendent à réceptionner au moins 4 000 appels d'urgence en provenance de Paris et de la proche couronne, dans le weekend du 31 décembre. La majorité d'entre eux concerne des symptômes grippaux. Certains jouent la carte de la prévention et souhaitent se faire vacciner dans l'urgence et éviter la contamination.

Le niveau du plan "épidémie hivernale" déclenché

Le nombre de recours aux urgences est nettement supérieur à celui observé lors du pic de l'épidémie de grippe en 2016. Le niveau du 2 du plan "épidémie hivernale" a été activé dans tous les établissements, afin de maintenir le maximum de capacité d'accueil dans les hôpitaux parisiens.

