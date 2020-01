Grippe : il est encore temps de se faire vacciner !

Pendant la première semaine du mois janvier 2020, onze des treize régions métropolitaines sont en phase de pré-épidémie. Les chiffres sont pour l’instant en moyenne de 60 cas pour 100 000 habitants.

La vaccination est possible mas le temps presse : « Il faut toujours se faire vacciner avant que l’épidémie soit déclarée », explique Sylvie Behillil, la responsable adjointe Centre national de référence de la grippe à l’Institut Pasteur. « À partir du moment où on a été vacciné, il faut attendre 15 jours pour être réellement protégé. Donc il est encore temps mais il faut se dépêcher. »

Un vaccin en constante évolution

Les virus diffèrent chaque année. Les scientifiques ont commencé à travailler à l’élaboration du nouveau vaccin il y a déjà plusieurs mois. Les données de surveillance mondiale des virus grippaux recueillis par l’OMS permettent de déterminer le profil le plus probable des virus.

« On ne sait pas encore si le vaccin va être efficace ou pas. Il est trop tôt pour le savoir », précise Sylvie Behillil. « Les virus grippaux sont des virus qui mutent beaucoup, qui évoluent beaucoup, et il est très possible que les virus qui circulent ne soient pas tout à fait en adéquation avec ce qui est dans le vaccin. »

La vaccination pour qui ?

Selon l’OMS, le vaccin contre la grippe prévient environ 60% des infections chez les adultes en bonne santé. La vaccination est particulièrement conseillée pour les personnes les plus vulnérables : les plus de 65 ans, les malades souffrant d’insuffisance respiratoire et de problèmes cardiaques ou de pathologies chroniques et les femmes enceintes.

Quelques semaines sont encore nécessaires pour collecter plus de données et connaître l’efficacité réelle du vaccin 2019/2020.