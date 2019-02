Déjà 1.800 décès liés la grippe

Selon Santé publique France, la grippe a déjà fait 1.800 morts cet hiver. Les hospitalisations et les consultations de médecins généralistes en lien avec la maladie étaient en légère hausse la semaine dernière.

L'épidémie de grippe, à l'origine d'une part importante des hospitalisations, a déjà fait 1.800 morts cet hiver en France métropolitaine, a indiqué, mercredi, Santé publique France dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire. Des chiffres arrêtés au 27 janvier 2019.

Les plus de 65 ans particulièrement touchés

Selon le réseau Oscour, parmi les 14.000 patients qui se sont présentés aux urgences la semaine dernière, 2.171 ont été hospitalisés (contre moins de deux mille la semaine précédente). Ces hospitalisations concernent particulièrement les 75 ans ou plus (48%) et les moins de 5 ans (13%). Le réseau de surveillance Sentinelles indique, lui, que les consultations des médecins généralistes pour syndrome grippal ont également augmenté la semaine dernière (622 pour 100.000 habitants, soit +15%).

D’une façon plus générale, la part des hospitalisations pour grippe ou syndrome grippal sur l’ensemble des hospitalisations (36 pour 1.000) est en augmentation, souligne l’agence sanitaire. Depuis le 1er novembre, 904 cas graves de grippe (dont 166 la semaine dernière) admis en réanimation ont été signalés. Parmi ces patients, 79 sont décédés : un enfant de moins de 5 ans, 26 personnes âgées de 15 à 64 ans et 52 patients âgés de 65 ans et plus.

A lire aussi : Grippe : huit infos pour l'éviter

Privilégier les gestes d’hygiène

Santé publique France relève, par ailleurs, que les virus de la grippe qui circulent actuellement sont en majorité des virus A (N3H2). C'est contre ce type de virus que le vaccin apparaît le moins efficace pour les personnes vulnérables, d'après des estimations préliminaires. Ainsi, selon des estimations du réseau Sentinelles qui seront affinées dans les semaines à venir, chez l'ensemble des personnes à risque de complications l'efficacité du vaccin est de 74% contre le virus A(H1N1) et de 21% contre le virus A(H3N2). Pour mémoire, cette estimation de l’efficacité du vaccin repose sur sa capacité à éviter une infection grippale conduisant à une consultation chez un médecin généraliste.

"Le vaccin est moyennement efficace cette année, c'est pour ça que les gestes de protection sont très importants", avait souligné, le 7 février dernier, Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Tout en rappelant que "chaque année, en général, la grippe tue plus de 10.000 personnes." De son côté, Santé publique France rappelle "l'importance des gestes d'hygiène contre les virus de l’hiver (se laver les mains, etc., ndlr) et de l'utilisation des antiviraux pour les personnes atteintes de formes graves et les personnes à risque".