Grippe aviaire : six nouveaux élevages touchés dans les Landes

La virus de la grippe aviaire a été détecté dans six nouveaux élevages de canards dans le sud-est des Landes, ont déclaré lundi 27 décembre la préfecture et la chambre d'agriculture auprès de l'AFP. Cinq sont situés sur la commune de Mant et un à Castelner. Cette annonce porte à sept le total de foyers de grippe aviaire repéré dans le département.

Tous les canards de ces exploitations, "à l'abri en intérieur depuis le début de leur élevage", ont été abattus préventivement dès les premiers cas suspects vendredi, a assuré Marie-Hélène Cazaubon, présidente de la chambre d'agriculture des Landes. Une zone réglementée a été définie dans 34 communes des Landes, dans des périmètres de 3 km (zone de protection) et 10 km (zone de surveillance) autour des ces nouveaux foyers, a pour sa part précisé la préfecture dans un arrêté.

Le virus détecté fin novembre dans le Nord

Un premier cas de grippe aviaire avait été confirmé le 19 décembre dans les Landes, à Hastingues. Apporté par les oiseaux migrateurs qui entrent en contact avec les volailles, le virus avait été identifié pour la première fois le 26 novembre dans le Nord, sur la commune de Warhem, où 160 000 poules pondeuses étaient élevées en bâtiment.

Dès début novembre, les autorités sanitaires avaient demandé à tous les producteurs de l'Hexagone de confiner leurs volailles afin d'éviter les contacts avec les oiseaux migrateurs. La France a été touchée par trois épizooties de grippe aviaire depuis fin 2015. Celle de l'hiver dernier avait affecté 15 départements et conduit à l'abattage de 3,5 millions de volailles d'élevage.