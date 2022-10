Grippe aviaire : plus de 300 000 volailles d'élevage abattues depuis le 1er août

La plupart des cas confirmés se situent dans le nord-ouest de la France, et notamment dans les Pays de la Loire, en Bretagne et en Normandie.

Le chiffre est impressionnant. Plus de 300 000 volailles ont été abattues depuis le 1er août dans les élevages français pour endiguer une reprise exceptionnellement précoce de la grippe aviaire, a appris l'AFP, mercredi 12 octobre, auprès du ministère de l'Agriculture. Au total, selon le ministère, 332 753 animaux ont été euthanasiés dans les vingt élevages français contaminés depuis le 1er août.

Le virus, qui s'éclipse d'ordinaire l'été à la faveur de l'augmentation des températures, a continué à circuler cette année dans la faune sauvage, après une terrible saison 2021-2022. Des cas en élevage ont été recensés dès fin juillet sur le littoral de la Manche. Le comptage officiel des foyers de grippe aviaire pour la saison 2022-2023 a démarré au 1er août.

Depuis cette date, la plupart des cas confirmés se situent dans le quart nord-ouest, comme les Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie. Le virus a frappé des exploitations de dindes, de poules pondeuses et de palmipèdes, et touché en particulier des canards reproducteurs. Un cas a aussi été repéré dans le Sud-Ouest, dans l'élevage de canards d'un particulier en Gironde.