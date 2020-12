Grippe aviaire : l'abattage préventif de 40 000 canards a commencé dans les Landes

Un abattage massif de 40 000 canards est en cours dans le sud des Landes, région réputée pour la production de canards gras. L'abattage a commencé mercredi 23 décembre, dans un périmètre d'un kilomètre autour des deux foyers d'influenza aviaire. La zone est étendue jeudi à trois kilomètres autour de ces élevages.

L’objectif de l’opération est de tenter de stopper la propagation du virus H5N8 (virus de la grippe A), après la découverte de deux foyers d'Influenza aviaire dans le secteur. L’un dans un élevage de Sort-en-Chalosse et un autre à Bergouey.

Les poulets pourraient être concernés

La question des volailles de chair se pose, car les poulets étaient exclus lundi. Mais compte-tenu de l'évolution rapide, ce qui était certain en début de semaine ne l'est plus complètement aujourd'hui, explique le vice-président du Mouvement de Défense des Exploitants Familiaux des Landes. Deuxième syndicat agricole dans le département, le Modef appelle à une manifestation devant la préfecture, samedi matin.