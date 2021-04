"Être là c'est la vie qui repart" : aux Pays-Bas, des fans de foot ont fait leur retour au stade

Un match s'est tenu en public, une première depuis plus de six mois, dans le cadre d'un test. Un moment fort pour ces supporters, très émus.

Des chants dans un stade, de la vie, des frites, de la bière... Un vrai goût de "la vie d'avant" le Covid-19, vendredi 24 avril au soir, au stade du roi Guillaume II à Tilbourg, aux Pays-Bas, non loin de la frontière belge. Pour la première fois depuis le mois d'octobre, le match entre le club de Willem II et celui de Waalwijk s'est joué en public, à l’occasion de la 30e journée de championnat. C'est une expérimentation, surveillée de près par les autorités, qui se poursuit tout le week-end. Le gouvernement se prononcera ensuite sur un retour définitif du public dans les stades.

Maillot du club de Willem II sur le dos, le sourire jusqu’aux oreilles, Will a encore du mal à réaliser. "C'est l'excitation ! C'est trop bon d'enfin pouvoir revenir au stade après si longtemps. Pouvoir ressortir le soir entre amis, pouvoir boire une bière et voir un match, ça manquait." Son ami Éric complète : "Cela paraît fou, il a fallu qu'on prouve qu'on était en bonne santé pour venir ici, alors que c'est en plein air. Mais bon, heureux d'être là à nouveau."

Les supporters ont retrouvé le bonheur lié au match de foot : la bière et les frites. (FANNY LECHEVESTRIER / RADIO FRANCE)

En plus de son billet, il a fallu effectivement présenter un test PCR négatif de moins de 40 heures. Des jauges sont également de rigueur : seuls 2 000 supporters sur 15 000 places ont pu rentrer. Mais revenir, c’est déjà un beau symbole, souligne Ulrika, alors que l’enceinte servait encore deux jours avant de centre de vaccination : "Cela signifie tant, on connaît tous les difficultés des gens ces derniers temps. Être là c'est la vie qui repart, pouvoir refaire surtout les choses que l'on faisait avant le coronavirus."

"Aller à un match, boire une bière au coucher du soleil, c'est le retour à la liberté, la première étape avant de redevenir très heureux." Ulrika, une supporter à franceinfo

Ce n'est pas seulement un match que les fans sont venus voir, c'était aussi retrouver les copains du club, beaucoup se sont tombés dans les bras. En tribune, normalement chaque supporter doit respecter 1,5 mètre d’écart, mais il faut bien reconnaître qu’au fil des minutes, ce n’était plus vraiment le cas et à la sortie, plus du tout.

Des fumigènes ont été allumés. (FANNY LECHEVESTRIER / RADIO FRANCE)

Les fumigènes craquent, tout le monde chantent bras dessus bras dessous. "C'était fantastique, c'était la première fois de l'année que je revenais au stade avec mon fils. On gagne en plus, c'est vraiment un sentiment particulier", se réjouit Gerry. Une victoire 1-0 après cinq défaites consécutives, à en oublier le couvre-feu encore en vigueur, ici aussi. Le bonheur finit par coller à la peau autant que l’odeur de bière et de frites.