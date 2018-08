Epidémie de rougeole : une recrudescence en France

Depuis le début de l’année 2018, une recrudescence des cas de rougeole est enregistrée. En Nouvelle-Aquitaine, 617 cas ont été recensés, dont celui de Sacha Mestanier. Hospitalisé pendant une semaine, le jeune homme est resté isolé pendant un mois. En France, trois personnes sont décédées depuis le début de l’année, dont deux en Nouvelle-Aquitaine. Après un coma, Jean-Baptiste Boisseau avait perdu l’usage de ses jambes pendant cinq mois. Il a toujours des séquelles.

La vaccination obligatoire en France depuis janvier 2018

La vaccination dans le monde a permis, entre 2000 et 2016, de faire baisser de 84% le nombre de cas et d’éviter le décès de 20,4 millions de personnes. Pourtant, les médecins se heurtent parfois aux arguments de parents. La professeure Odile Launay, du service des maladies infectieuses de l'hôpital Cochin (Paris), l’explique : "Les hésitations c'est : ‘j'hésite à me faire vacciner ou à faire vacciner mes enfants parce que j'ai peur des effets indésirables ou que je n'ai pas confiance en les autorités de santé’". La vaccination est obligatoire en France pour tous les enfants nés depuis le 1er janvier 2018.

